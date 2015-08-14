Суд перенес на 25 августа рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд принял решение направить в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры материалы для проверки информации о нарушении адвокатом Пукача Григорием Давыденко адвокатской этики в части препятствования судебному процессу.

Также суд просит адвокатскую квалификационную комиссию рассмотреть вопрос о назначении Пукачу на время болезни Давыденко, который сегодня отсутствовал на судебном заседании, нового адвоката.

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Учитывая изложенное, суд и объявил перерыв в заседании до 25 августа.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева неоднократно переносил заседания по делу по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу из-за неявки адвоката Демиденко.

Сегодня в суде были оглашены материалы, которые на запрос поступили из больницы, где лечился Демиденко. Из этих материалов следует, что в больнице адвокат находился только один раз, а все остальные даты были вписаны в справку, которую защитник предоставил суду, посторонним лицом.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.