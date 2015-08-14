В Генуе проходит закрытое судебное заседание по делу экс-нардепа Маркова - депутат

Об этом на свой странице в Facebook пишет народный депатут РПЛ Андрей Лозовой.

"Началось судебное заседание по делу экс-регионала Игоря Маркова. Заседание проходит во Дворце юстиции Генуи в закрытом режиме. Не пустили ни украинского консула, ни других дипломатов, ни народных депутатов от Радикальной партии Ляшко. Только судья, прокурор, адвокат и сам Марков. К сожалению, такое итальянское законодательство", - пишет нардеп.

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По его данным, сегодня вопрос экстрадиции рассматриваться не будет.

"Экстрадицию рассмотрят на следующем заседании, сегодня же - его дату, а также меру пресечения для Маркова. Вероятны два варианта: останется под стражей или домашний арест", - предположил Лозовой.

Началось судебное заседание по делу экс-регионала Игоря Маркова. Заседание проходит во Дворце юстиции Генуи в закрытом г... Posted by Андрей Лозовой on 14 августа 2015 г.

Как сообщал УНИАН, члена прокремлевского так называемого "Комитета спасения Украины", бывшего народного депутата Маркова задержала полиция в итальянском городе Сан-Ремо 12 августа. У Маркова были при себе российский и украинский паспорта.

Справка УНИАН. Верховная Рада лишила Маркова мандата народного депутата 20 сентября 2013 года. Ему инкриминировали организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 года Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Маркова в розыск.