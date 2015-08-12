В России подтвердили участие в трехсторонних переговорах об Ассоциации Украина-ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Улюкаев примет участие в очередных трехсторонних консультациях на министерском уровне Россия-Украина-ЕС по практическим решениям российских обеспокоенностей, возникающих в связи с имплементацией торгово-экономической части соглашения об ассоциации ЕС-Украина в различных сферах», - говорится в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, по информации министра иностранных дел Украины Павал Климкина, очередные консультации между Украиной, Европейским Союзом и Россией относительно зоны свободной торговли состоятся в сентябре.

«Я проинформировал Владимира Владимировича (Маккея – глава МИД Беларусь) о том, каким образом состоялись консультации вместе с Европейской комиссией, Российской Федерацией в отношении российских претензий якобы о возможности негативного влияния в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на российский бизнес. Следующие консультации должны состояться в сентябре на министерском уровне», - сказал Климкин.

«Эти консультации должны использоваться не для надуманных обвинений и махинаций со статистикой и информацией, а для подхода, каким образом проходит сотрудничество в различных форматах», - добавил Климкин.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года после проведения президентских выборов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Сначала предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ стороны договорились об отсрочке введения соответствующего положения соглашения до 31 декабря 2015 года.

5 августа в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли сообщили, что трехсторонние консультации Украины, ЕС и РФ на уровне министров по выполнению отдельных положений Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли запланированы на 7 сентября.