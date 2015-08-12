ВАСУ отказался обязать Порошенко ввести военное положение

Об этом ZN.UA сообщил юрист Олег Швец, который судился с президентом с соответствующим требованием. Также Швец требовал признать противоправной бездеятельность Верховной Рады Украины относительно рассмотрения вопроса об инициировании конституционной процедуры импичмента президента, поскольку, по мнению юриста, президент не смог должным образом организовать оборону Украины.

Читайте такжеВ коалиционном соглашении прописан импичмент президента и отмена депутатской неприкосновенности

Отмечается, что поэтому Швец требовал от суда обязать Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть вопрос об инициировании процедуры импичмента.

В постановлении суда, датированном 6 августа, указано, что судом "были надлежащим образом исследованы все обстоятельства дела", однако в удовлетворении иска юристу было отказано.

Постановление может быть пересмотрено Верховным Судом Украины.

Напомним, в мае Порошенко заявил, что подпишет указ о введении военного положения в случае нарушения перемирия и наступления на Вооруженные силы Украины.