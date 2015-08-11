В ВР предлагают признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего проекта является народный депутат Николай Княжицкий («Народный фронт»).

Текст проекта постановления на сайте ВР пока отсутствует.

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Между тем председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров выразил уверенность, что проект постановления о признании депортации из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа будет поддержан подавляющим большинством народных депутатов.

«Для крымскотатарского народа, для Крыма, которые снова попали в беду от России, является очень символичным то, что такая инициатива и поддержка всех последних призывов крымских татар, включая обращение к Украине и украинскому народу участников Всемирного конгресса крымских татар, который состоялся 1 -2 августа 2015 года в Анкаре (Турция), проявлена именно со стороны украинских патриотов, представленных в парламенте Украины», - написал Чубаров на своей странице в Facebook.