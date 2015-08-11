В ВР предлагают признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления «О признании геноцида крымскотатарского народа».
Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего проекта является народный депутат Николай Княжицкий («Народный фронт»).
Текст проекта постановления на сайте ВР пока отсутствует.
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Между тем председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров выразил уверенность, что проект постановления о признании депортации из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа будет поддержан подавляющим большинством народных депутатов.
«Для крымскотатарского народа, для Крыма, которые снова попали в беду от России, является очень символичным то, что такая инициатива и поддержка всех последних призывов крымских татар, включая обращение к Украине и украинскому народу участников Всемирного конгресса крымских татар, который состоялся 1 -2 августа 2015 года в Анкаре (Турция), проявлена именно со стороны украинских патриотов, представленных в парламенте Украины», - написал Чубаров на своей странице в Facebook.