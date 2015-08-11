Война на Донбассе не закончится скоро - министр обороны Великобритании

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон во время визита в Украину, пишет Европейская правда со ссылкой на Telegraph.

По словам Феллона, 18-месячное противостояние не перешло в "замороженную войну", и восточная граница Украины все еще под угрозой от Владимира Путина.

Фэллон объявил, что Великобритания будет наращивать подготовку украинских сил. Он также заявил о готовности отправить дополнительных военных инструкторов в Украину, если Киев попросит об этом, и сказал, что Великобритания будет предлагать поддержку так долго, как это будет необходимо.

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"Мы не должны упускать из виду, насколько серьезна эта ситуация. Семь тысяч человек уже умерли в Украине, прямо на пороге Европы, а Украина борется за свою свободу. Это не замороженный конфликт, он по-прежнему красный и горячий", - сказал Фэллон.

Министр напомнил, что со времени подписания Минских соглашений около 200 украинских солдат погибли и 2000 получили ранения.

"Поэтому это не замороженный конфликт, и мы не собираемся отворачиваться от Украины. Мы стоим бок-о-бок с Украиной, когда ее границы находятся под угрозой. И мы будем продолжать поддерживать Украину, друзья познаются в беде", - сказал он.

Министр подчеркнул, что пока Россия держит тяжелое оружие и значительное число войск на Донбассе, "вы не можете исключить постоянную угрозу восточным границам Украины".

Фэллон также заявил, что тренировочная миссия Великобритании не носит провокационный характер.

"Это не летальная помощь, она не провокационная. Все это для того, чтобы помочь украинским силам лучше защищаться и спасать жизни. Все это проводится на Западной Украине, далеко от зоны конфликта. В этом нет ничего провокационного", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Великобритания в два раза увеличит программу тренингов для украинских военных.