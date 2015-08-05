Чубаров анонсировал проект изменений в раздел Конституции о Крыме

Проект изменений в раздел Конституции Украины о Крыме будет обнародован в сентябре. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Я думаю, что в сентябре мы обнародуем этот проект, мы дописываем 10 раздел Конституции Украины. Автономия есть в той части, которая уже утверждена ВР, и сейчас, насколько понимаю, создана конституционная комиссия в части децентрализации среди всех регионов, которые указаны в Конституции, также указана АР Крым. Итак, АР Крым включается в Конституцию Украины. Главное сейчас - поработать над совершенствованием содержания, в том числе, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение на своей земле", - заявил Чубаров.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Конституционную комиссию закрепить норму о праве на самореализацию крымских татар в АРК.