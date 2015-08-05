Порошенко упростил порядок получения и распределения гумпомощи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 июля.

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Документом совершенствуются организационно-правовые основы получения и распределения гуманитарной помощи с учетом потребностей населения конкретных регионов.

Нормы закона предусматривают делегирование части функций от Министерства социальной политики местным органам исполнительной власти, в том числе в части осуществления контроля за хранением, складированием, распределением, использованием по целевому назначению, подготовкой статистической отчетности, учетом гуманитарной помощи.