Порошенко упростил порядок получения и распределения гумпомощи

14:24, 05 августа 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О гуманитарной помощи» об оперативности принятия решений».

Петро Порошенко / president.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 июля.

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Документом совершенствуются организационно-правовые основы получения и распределения гуманитарной помощи с учетом потребностей населения конкретных регионов.

Нормы закона предусматривают делегирование части функций от Министерства социальной политики местным органам исполнительной власти, в том числе в части осуществления контроля за хранением, складированием, распределением, использованием по целевому назначению, подготовкой статистической отчетности, учетом гуманитарной помощи.

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