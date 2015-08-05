В России просят проверить слова Марии Гайдар на сепаратизм и экстремизм
Сенатор от Брянской области Михаил Марченко предлагает Следственному комитету РФ проверить высказывания экс-вице-губернатора Кировской области, а ныне советника губернатора Одесской области Марии Гайдар на сепаратизм и экстремизм.
Как считает сенатор, Гайдар, "отрабатывая украинское гражданство", наговорила на уголовное дело в России и должна быть лишена российского гражданства, передает Известия.
"Сегодня мы услышали новость о том, что Мария Гайдар стала гражданкой Украины. Это произошло после того, как она, став советником губернатора Одессы Михаила Саакашвили, сделала ряд громких заявлений о том, что Крым аннексирован Россией, а общий враг с Украиной у нее — «авторитарный режим, который убивает людей как в России, так и на Украине», — говорит российский сенатор.
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По его словам, он уже написал заявление в СК с просьбой проверить высказывания Гайдар на сепаратизм и экстремизм, а также призывает ее самостоятельно отказаться от российского гражданства, так как она присягнула на верность другому государству.