В России просят проверить слова Марии Гайдар на сепаратизм и экстремизм

Как считает сенатор, Гайдар, "отрабатывая украинское гражданство", наговорила на уголовное дело в России и должна быть лишена российского гражданства, передает Известия.

"Сегодня мы услышали новость о том, что Мария Гайдар стала гражданкой Украины. Это произошло после того, как она, став советником губернатора Одессы Михаила Саакашвили, сделала ряд громких заявлений о том, что Крым аннексирован Россией, а общий враг с Украиной у нее — «авторитарный режим, который убивает людей как в России, так и на Украине», — говорит российский сенатор.

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По его словам, он уже написал заявление в СК с просьбой проверить высказывания Гайдар на сепаратизм и экстремизм, а также призывает ее самостоятельно отказаться от российского гражданства, так как она присягнула на верность другому государству.