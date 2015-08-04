В "Самопомочи" заявили о давлении Запада, который устал от ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сыроид заявила журналистам на брифинге.

“Они (западные партнеры - УНИАН) устали, они очень хотят, чтобы эта история закончилась, чтобы это не называлось войной. Когда официально признают войну конфликтом на востоке Украины, то для всех, кроме Украины, это будет комфортно”, - сказала заместитель председателя ВР.

Сыроид не исключает, что конечным итогом изменений в Конституцию может стать приход к власти на оккупированных территориях нынешних боевиков, и как следствие будет реализован российский сценарий по изменению конституционного строя в Украине.

Говоря об одобрении Конституционным Судом проекта изменений в Конституцию в части местного самоуправления, Сыроид отметила, что пока ей точно не известно, когда именно парламент будет голосовать за эти изменения.

“Доподлинно мне это не известно, могу только предположить, что это произойдет в конце текущего месяца”, - сказала она.

Относительно того, хватит ли в парламенте голосов, Сыроид отметила, что принятые Конституционным Судом изменения “несут угрозу украинской государственности, правам человека и собственно местному самоуправлению".

"Как по мне, то такие изменения нужны всем, кроме Украины. Я имею в виду изменения, касающиеся особого порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, - сказала Сыроид.

Она пояснила, что если эти изменения вступят в силу, то это будет означать реализацию планов Кремля в Украине.

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“Военная кампания России изначально была направлена, чтобы мы изменили свою Конституцию. Как только мы примем изменения, мы сразу подтвердим, что у нас нет войны с Россией, а есть внутренний конфликт, гражданская война”, - заявила она.

Также Сыроид отметила, что следствием изменений в Конституцию в президентском варианте может стать проведение выборов на оккупированных территориях, где будут принимать участие нынешние боевики.

“На минувшей неделе нормандская группа заявила, что выборы на оккупированных территориях должны состояться одновременно с выборами в Украине - 25 октября. И эта угроза приобретает реальные очертания: если в результате изменений в Конституцию будет объявлена амнистия для боевиков на Донбассе, будет подписан закон, принятый еще 16 сентября 2014 года, то под амнистию попадут любые преступления, начиная от государственной измены, заканчивая насилием против детей. Затем, вероятно по отдельному закону, на оккупированных территориях состоятся выборы”, - отметила Сыроид.

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Сыроид считает, что Украина должна сопротивляться реализации невыгодных для нашей страны сценариев: “Я должна сказать, что нас склоняют (к реализации чужих планов - УНИАН) с момента нашей независимости. К сожалению, до сих пор Украина не была субъектом в международном геополитическом процессе. И каждый раз во время критической ситуации перед нами встает вызов, сможем ли мы стать субъектом мировой политики”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины.