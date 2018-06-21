Беглые "спасатели" Украины

Возглавил комитет известный «реформатор» и легендарный языковед, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он и сооснователи «комитета» - бывшие депутаты Рады Владимир Олейник и Игорь Марков – вместе скрываются от правосудия в России.

Презентация прошла в одной из самых фешенебельных московских гостиниц - «Украине», именно здесь в номере за 10 тысяч евро останавливался во времена своего президентства Виктор Янукович.

Несмотря на то, что беглый президент-страусолюб тоже проживает в настоящее время в России, и также, как Азаров, пребывает в розыске, «комитетчики-спасители» быстренько решили отмежеваться от бывшего босса.

- По поводу Виктора Януковича: мне трудно отвечать – я с ним проработал очень много лет. Он был разным. В одном периоде времени одним, в другом – другим, и на заключительном этапе – это были совершенно разные Януковичи, к сожалению. Мы приняли решение, что в состав комитета не должны входить те, кто был близко связан с предыдущим президентом Украины, - тяжело вздыхая, поведал журналистам Азаров.

Тут же публике представили «кандидата в президенты» от «комитета» - Владимира Олейника, одного из авторов «диктаторских» законов времен Майдана. Было объявлено, что «комитетчики» будут требовать в Украине досрочных выборов всех уровней – правда, участники пресс-конференции намерены добиваться этого из Москвы.

Господин Олейник после небольшого лирического вступления под жидкие аплодисменты российских журналистов призвал украинцев к массовым беспорядкам, чтобы помочь «команде профессионалов» вернуться к власти.

- Объединяйтесь, не бойтесь, выходите на акции протеста, защищайте свои конституционные права. Если на улицы Украины выйдут миллионы, то эта власть уйдет, - вдохновенно увещевал российских журналистов (основной контингент зрителей этого спектакля) Олейник.

По мнению самопровозглашенного кандидата в бегах, нужно срочно выполнить все требования его кремлевских властителей – прямые переговоры с боевиками и, как результат, федерализация, русский язык – второй государственный, и законодательное закрепление нейтрального внеблокового статуса Украины. Тут же выяснилось, что, по версии Олейника, Крым Украина потеряла из-за государственного переворота, а не российского вторжения.

- Как бы я действовал будучи президентом Украины – сразу бы после инаугурации подписал бы указ об отводе войск в места постоянной дислокации и немедленно бы поехал не на фуршет, а в Луганск и Донецк, стал бы на колени перед украинским народом и попросил бы у всех матерей Украины прощения за то, что эта преступная власть развязала братоубиственную войну, - попытался прошибить присутствующих на слезу Олейник.

К слову, хотя и собрание было посвящено «спасению Украины», на пресс-конференции первый вопрос ведущий предоставил российским СМИ, собственно, они и задали большинство вопросов.

В процессе общения выяснилось, что, по версии Азарова, украинские СМИ виноваты во всех украинских бедах.

- СМИ Украины сейчас превратились в средства массовой дезинформаци. Ваши СМИ внушают и зомбируют людей – то Россия агрессор, то ополченцы сами себя обстреливают, - заявил Азаров и порекомендовал, чтобы знать правду и быть в курсе всех событий, всем читать свою страничку в Фейсбук.

Собравшиеся особо напирали на непричастность России к войне на Донбассе. Отвечая на вопрос УНИАН, что же это за «гражданская война», если в регионе только за последнее время задержаны как минимум трое российских кадровых военных (Александр Александров, Евгений Ерофеев и Владимир Старков), Николай Янович снова решил обвинить в некомпетентности украинские СМИ.

- 90%, по моей информации, в составе ополчения воюют коренные жители Донецкой и Луганской области, - заявил Азаров, настоятельно порекомендовав перепроверять информацию. – За год не было ни одного случая, чтобы официально сообщения о российских военнослужащих в ваших СМИ – УНИАН, Укринформе и так далее – подтвердились.

Очевидно, Азаров сверяется с российскими госканалами и своей разрекламированной страничке в американской социальной сети, ведь, в противном случае, он смог бы лично увидеть опубликованные в Интернете признания данных российских военных.

Участники сборища поведали, что комитет имеет своих сторонников в Украине, но «они пока залегли на дно».

- К большому сожалению, комитет спасения создается вне Украины, но у меня никаких сомнений, что мы вернемся, - пригрозил Азаров.

- Сегодня мы в бегах – завтра они будут, - мечтательно добавил Олейник.

…На том и разошлись.

Роман Цимбалюк, УНИАН-Москва