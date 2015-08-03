"Это были совершенно разные Януковичи": Азаров с Марковым призвали посадить экс-президента

Разыскиваемый в Украине бывший премьер-министр Николай Азаров заявил в Москве, что не намерен привлекать бывшего президента Украины Виктора Януковича к попыткам вернуть власть.

Как передает собственный корреспондет УНИАН в РФ, об этом Азаров сказал на пресс-конференции "комитета спасения Украины" в московской гостинице "Украина".

"Отвечу по поводу Виктора Федоровича Януковича: мне трудно отвечать - я с ним проработал очень много лет. Он был разным. В одном периоде времени одним, в другом - другим, и на заключительном этапе это были совершенно разные Януковичи, к сожалению", - сказал Азаров.

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"Когда мы на комитете обсуждали этот вопрос, то мы приняли решение, что в состав комитета не должны входить те, кто был близко связан с предыдущим президентом Украины. На этом этапе вопрос решен и закрыт", - Азаров.

В свою очередь, бывший депутат Верховной Рады Украины, член "комитета спасения Украины" Игорь Марков заявил, что "общение с Януковичем" поручено ему.

"Я считаю, что этот человек виноват не меньше, а может быть, и больше в том, что произошло в Украине... Место ему - на одной скамье подсудимых вместе с Порошенко и со всеми теми, кто сегодня правит бал в Киеве", - сказал Марков.

Он заявил, что "комитет спасения Украины" будет делать все для торжества возмездия по отношению к Януковичу.

"Что касается его местонахождения, если кто будет знать об этом, сообщите об этом, пожалуйста", - призвал Марков.

Ранее сегодня Азаров заявил, что "комитет спасения Украины" готов "взять на себя ответственность за судьбу Украины".