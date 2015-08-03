Суд взял под стражу чиновника Мукачевского пограничного отряда

Данную меру избрал следственный судья Шевченковского районного суда г. Львова по ходатайству военной прокуратуры Западного региона Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Также по требованиям прокуратуры суд установил размер залога - 999 тыс. грн.

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Отмечается, что следственным отделом военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с Главным Управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и Управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 15 тыс. грн руководителем отделения внутренней безопасности по Мукачевскому пограничному отряду Государственной пограничной службы от военнослужащего указанного пограничного отряда за несоздание служебных препятствий при дальнейшем прохождении военной службы.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Продолжается досудебное расследование.