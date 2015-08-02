В "Правом секторе" рассказали о местонахождении бойцов, разыскиваемых после стрельбы в Мукачево

Об этом заявил пресс-секретарь 13-го батальона "Правого сектора" Алексей Бык в эфире телеканала "112 Украина".

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"По поводу наших ребят, которые принимали участие в событиях в Мукачево: они находятся в безопасном месте. У них все хорошо. Их жизни угрожает опасность, поэтому любая информация по данному вопросу может нанести им вред, мы ее не обнародуем", - заявил Бык.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потоков контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.