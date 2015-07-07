Минюст презентовал работу нового ГП, которое будет управлять всеми реестрами

На брифинге во вторник в Киеве первый заместитель министра Наталья Севостьянова напомнила, что Минюст первым открыл реестр имущественных прав на недвижимое имущество и реестр юридических и физических лиц-предпринимателей, также ведомство запустило работу электронных онлайн-сервисов.

Севостьянова отметила, что ведение реестров в Украине не является системным. Операторами около 100 реестров, по ее словам, являются различные министерства и ведомства, из-за чего усложнен процесс их администрирования.

"На сегодняшний день существует 21 реестр, оператором которых является Министерство юстиции. Мы поставили перед собой задачу объединить эти реестры под одним оператором, который будет их администрировать",- сообщила Севостьянова.

Она пояснила, что это позволит оптимизировать работу, сократить расходы госбюджета, разработать свое программное обеспечение.

"Мы сегодня своими собственными силами выписываем программное обеспечение, которое будет теперь принадлежать государству, и больше никто не сможет получать средства за пользование им",- рассказала первый замминистра, отметив, что при минувшей власти выплата роялти за использование программного обеспечения являлась ключевой схемой коррупции в Минюсте.

Севостьянова сообщила, что на сегодняшний день уже есть решение правительства о создании государственного предприятия "Национальные информационные системы", которое объединит в своей работе 21 реестр.

Она добавила, что принят закон о прозрачности и публичности государственных финансов, который еще не вступил в силу, но Минюст уже представляет работу этого госпредприятия.

"Мы уже готовы презентовать новое предприятие, которое будет на самом деле работать по-новому. Это будет первое госпредприятие, в котором будет независимый общественный совет, чего никогда не было на госпредприятиях, так как там всегда скрывалась реальная коррупция",- сообщила первый замглавы Минюста.

Севостьянова заверила, что вновь созданное предприятие будет работать прозрачно, чтобы не было никаких подозрений в коррупционных схемах.

И.о.генерального директора госпредприятия "Национальные информационные системы" Елена Великая рассказала, что гендиректор предприятия будет выбран на открытом конкурсе. По ее словам, кроме администрирования 21 реестра Минюста, предприятие выполняет некоторые дополнительные функции - обеспечение нотариусов специальными бланками, поддержание кабинета электронных сервисов, эксплуатация СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом).

Великая отметила, что основная часть персонала - инженерно-технические работники. Эти люди, в частности, занимаются написанием программного обеспечения, которое сейчас уже принадлежит государству.

Общее количество пользователей реестров, по ее словам, составляет почти 32 тысячи человек. Основные - это госрегистраторы, госисполнители, государственные и частные нотариусы. Также подключаются к реестрам и центры предоставления админуслуг местных органов самоуправления. В перспективе доступ к отдельным реестрам могут также получить банки.

Советник министра юстиции Украины, народный депутат Игорь Алексеев рассказал, что при режиме Януковича в Минюсте действовали три основные схемы расхищения госсредств. Первая схема заключалась в закупке электронных цифровых подписей, вторая - в закупке бланков у частных структур. Третьей, ключевой схемой получения незаконных средств, по его словам, была выплата роялти за использование программного обеспечения. Советник министра подчеркнул, что по этим трем ключевым схемам государство получило убытки на сумму более 1,12 млрд грн.