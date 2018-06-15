Прокуратура Киевской области перепутала пенсионеров с олигархами?

Вот она... Коса Каневского водохранилища. “Гнездилище украинских олигархов”, если верить прокуратуре. Место незаконной застройки, где по словам областного прокурора Александра Гардецкого, расположены “двухэтажные коттеджи известных в Украине людей”. Прокурор пообещал, что на этой неделе пойдут первые иски об их сносе. Мы поехали посмотреть, как торжествует справедливость на одной отдельно взятой косе. Не каждый день увидишь, как сносят двухэтажки “высоких должностных лиц”.

Приехали, спустились с дороги на косу. И что это? Может это не эта коса? Или, может, облпрокурор что-то перепутал?

Возле железной будки двое парней, явно крестьянского вида, держат удочки – собираются порыбачить. Услышав, что мы журналисты, кинулись снимать нас на мобильные телефоны.

Подошел еще один мужчина, похожий на почтальона Печкина, в рыбацком комбезе с расстегнутой ширинкой.

– Сушу штаны, – объяснил он, – нескладно порыбачил...

Каневская коса – это 6 гектаров искусственно намытой земли в Обуховском районе на котором разместился кооператив “Риф”... Она выглядит как полуостров. На этой косе действительно расположились несколько хороших домов, но далеко не роскошных – такого уровня “имения” есть и у некоторых моих коллег журналистов. Лучшие из этих домов построены на две семьи. Один из них – на средства от проданной в соседнем пгт Украинка хаты. О высоких должностных лицах тут не слышали, и, как выяснилось, самый большой “олигарх” здесь некий Гриша, о котором говорят, мол, “кум Януковича”.

Гришино имение – это один эллинг (по словарю, эллинг – дом для яхты или лодки и экипажа), который высится над водой, незаконченный, даже не штукатуренный, из белого кирпича. Еще там есть эллинг – пустое здание – куда заходит яхта директора завода “Авиант”.

Мы подошли к нашему Печкину, который в реале оказался Петром Зиновьевичем Лемехой.

– Я пенсионер, чернобылец, ликвидатор первой категории. Я сюда часто прихожу – окунька на удочку поймать. У меня здесь кусочек – меньше сотки, нужно бы какую-то будочку поставить, чтобы, может, когда переночевал – рассказал господин Лемеха. – Я в политику не вникаю, потому что на пенсии, но так понимаю, что забрать у нас это хотят. А разве это справедливо? Вы же знаете, как эта коса образовалась. Мы эту косу с нуля начинали, это было больше тридцати лет назад, – скидывались по 15 рублей, и нам земснарядом косу намыли. А теперь кто-то говорит, нарушение – забрать хотят. Ну, мне не на что построить дом. А если человек побогаче, то почему нет? Почему он не может?

К пенсионеру подключается Игорь Скиба, заместитель председателя правления кооператива:

– Из всех участков дамбы прокуратура выбрали для наездов только нашу, потому что у нас здесь как раз и нет влиятельных людей. Здесь у моего тестя домик, раньше был гараж. Сюда несколько раз ночью приезжали роскошные джипы... Это сейчас мы поставили молодых ребят на охрану, а обычно охраняют пенсионеры, деды, которые говорят: проходите, кто хочет. Люди, которые слушали разговоры приезжих, слышали, что они планировали построить здесь ресторан, казино, часовню и даже вертолетную площадку полосу – вон там, на территории яхт-кооператива. На косе есть дом, который дед переписал своему внуку. Внук написал на нем “Soft club”. Говорят, что когда приехала милиция, то указывая перстом на эту надпись сказали: “А вот и притон. Так и напишите – “притон”.

– У меня есть документы на этот участок, – господин Скиба показал папочку с бумагами. – Это заградительная дамба лодочной станции, первые документы с правом обустройства таких станций датируются 1969 годом, следующие, выданные облисполкомом, – 1979 годом. В 1985 году была разработана техническая документация для гидромеханического намыва для нашей станции. У нас в аренде она на 49 лет. Это земля рекреационного назначения. Правоохранительные органы пытаются перевести ее в землеводный фонд. Им так выгодно, потому что на землях рекреационного назначения разрешено строить дома отдыха и дома охоты и рыболовства. Как именно выглядят дома отдыха и дома охоты и рыболовства, никто не знает, ни один госконтроль. Так можно представить, что здесь хотят настроить.

По словам господина Скибы, члены кооператива неоднократно обращались в районную государственную администрацию с просьбой объяснить, как должен выглядеть эллинг, какие должны быть на него документы. Говорит, что они сами хотели все оформить. Но шесть лет им никто не мог объяснить, как должен выглядеть эллинг. Поэтому начали строить, как говорит Ломоть, каждый по-своему.

Тем более, по ту сторону дамбы тоже намыли берег, правда там строят роскошные коттеджи, и местная власть дает все разрешения.

Депутат горсовета пгт Украинка Юрий Кухлий:

– Я не член кооператива... Прокуратура сообщила, что у нас здесь на шести гектарах девяносто олигархов, мне же известно о 470 членах кооператива. Я отстаиваю интересы людей, у которых хотят отобрать их кусок земли, где они держат свою лодку, удочку. Это рейдерская атака прокуратуры. Здесь все подводится к тому, что это вроде бы нецелевое использование участка, хотят разорвать договор аренды, отобрать землю. А в действительности у них одна цель – отобрать землю. На пятницу запланировано экстренное заседание городского Совета, поскольку в кооперативе все из Украинки. Мы напишем – письмо Президенту и в Верховную Раду. Хотим составить список членов кооператива, чтобы увидели, что у нас нет никаких чиновников.

Юлиана Довженко, агроном тепличного хозяйства, член кооператива:

– Неделю назад ко мне пришел следователь прокуратуры или милиции, я не знаю точно, потому что меня не было дома, его документы смотрели мои родители. Этот следователь потом звонил по телефону, просил придти на Владимирскую, 15. Для чего придти, не объяснял, говорил, приходите поговорим. Но официальной повестки не было. Я решила не идти. Знаю, что ко многим членам кооператива, которые прописаны в Киеве, приезжали следователи, иногда в одиннадцать вечера, и пытались поговорить о “их участии в кооперативе”. У меня нет здесь дома, нет лодки – они стоят в теплице, а хотелось бы поставить их под крышу. Мой сосед по кооперативу – стоматолог. Таких, как мы, уже называют “олигархами”?

Возвращались мы в Киев из «олигархического» коттеджного городка по дамбе, идущей параллельно кооперативу «Риф». И уже там увидели, как живут настоящие олигархи. На намытых землях на Днепре обильно растянулись коттеджные городки с роскошными имениями. Многие виллы еще строятся. Через каждые несколько метров висят объявления о том, что можно приобрести себе участок. За одну сотую земли предлагается заплатить 30–35 тысяч долларов.

На территорию хотя бы одного городка попасть без специального разрешения невозможно: всюду охрана.

Если новый прокурор Киевской области решил заняться вопросами незаконной застройки, то почему бы ему не начать с этих мест? Подсказываем названия: «Дніпрова хвиля», урочище «Стара Стугна», «Світанок»...

Экс-губернатор Киевской области Евгений Жовтяк на эту ситуацию смотрит так:

– Если вы поедете по дамбе по Днепру от Киева до поселка Украинка, то все, что с левой стороны от дамбы, застроено незаконно. Во время наших проверок выделения земель в этом районе в папках мы видели письма от сельского головы и председателя райсовета, датированные одной датой, о якобы согласовании строительства. Хотя сельский и районный советы не могли созываться в один день, то есть было явное нарушение законодательства. И здесь речь идет не о домиках площадью 150 квадратов, о которых сейчас говорит прокурор Киевской области, а об имениях – одной-двух тысячах квадратных метров, стоимостью 5–10 миллионов долларов. Мне тяжело сказать, почему прокурор взялся за домики на этой косе. У него, похоже, еще руки не дошли до домов настоящих власть имущих? А если дойдут, то он так же останется без работы, как и я.

За разъяснением ситуации вокруг кооператива «Риф» мы обратились к главе Обуховской райгосадминистрации Виктору Остринскому. Однако комментариев не получили. Его секретарь сказала, что его сегодня уже не будет, завтра едет в командировку и, возможно, на будущей неделе нам удастся с ним поговорить.

Мы обратились также к его первому заместителю Игнату Белемцу. Но господин Белемец сказал, что ничего нам «толком» сказать не может, потому что он в этом деле «некомпетентен».

Лана Самохвалова, Оксана Климончук

Фото Сергея Светлицкого