Шокин призвал представителей посольства США способствовать расследованию "дел Майдана"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующее обращение он сделал во время сегодняшней встречи с представителями посольства США Кристофером Смитом и Джеймсом Прайсом.

В пресс-службе отметили, что стороны обсудили сотрудничество между правоохранительными органами США и Украины, в частности, между ГПУ и Федеральным бюро расследований США.

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«Виктор Шокин обратился к представителям посольства США с просьбой способствовать расследованию «дел Майдана» и преступной деятельности представителей режима Януковича. Предложил разработать с американской стороной и утвердить совместный план следственно-розыскных действий для поиска средств и счетов, которые добыты представителями предыдущей власти преступным путем и выведены за пределы Украины», - сообщили в пресс-службе.