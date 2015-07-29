В Раде предлагают ввести уголовную ответственность за кибертерроризм

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за кибертерроризм».

Авторами документа являются народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев, Светлана Залищук, Ирина Геращенко, а также Виктор Вовк (Радикальная партия), Леонид Емец («Народный фронт») и Борислав Береза (внефракционный).

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 258-6 «Кибертерроризм», в которой предусмотреть, что «Кибертерроризм, то есть умышленная атака на информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или компьютерные сети, которая создает опасность для жизни и здоровья людей или приводит к иным тяжким последствиям, если такие действия были совершены по политическим мотивам, с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой».

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Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, совершение акта кибертерроризма, который привел к травмированию, увечью или гибели людей, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом предлагается определить, что лицо или группа лиц, принимавшие участие в подготовке акта кибертерроризма, но добровольно предупредившие правоохранительный орган о подготовке такого акта до его совершения, если их действия привели к предотвращению акта терроризма, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет состава иного преступления.