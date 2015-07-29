Яценюк собрался "задать взбучку" руководителям нескольких областей
13:38, 29 июля 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк проведет совещание в Харькове с председателями ОГА восточных и южных областей.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил на заседании правительства.
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"Я хочу провести заседание, думаю, в Харькове с главами ОГА восточного и южного региона и в том числе будет обсуждаться вопрос оформления субсидий, конкретной работы каждого главы на благо граждан Украины и ответственности за такую работу", - сказал он.
Яценюк поручил Секретариату Кабмина подготовить рабочую поездку в Харьков и пригласить руководителей восточных и южных областей "не на совещание, уже пришло время взбучку задать".
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