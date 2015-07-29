Яценюк собрался "задать взбучку" руководителям нескольких областей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил на заседании правительства.

Читайте такжеЯценюк прогнозирует падение правопреемникам советской империи

"Я хочу провести заседание, думаю, в Харькове с главами ОГА восточного и южного региона и в том числе будет обсуждаться вопрос оформления субсидий, конкретной работы каждого главы на благо граждан Украины и ответственности за такую работу", - сказал он.

Яценюк поручил Секретариату Кабмина подготовить рабочую поездку в Харьков и пригласить руководителей восточных и южных областей "не на совещание, уже пришло время взбучку задать".