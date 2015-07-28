У Порошенко заявили, что руководителем ГУР Минобороны стал Валерий Кондратюк

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

По его словам, президент в ГУР отметил, что "все действия военной разведки надо направить против российской агрессии".

Как сообщалось, ранее Валерий Кондратюк был начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля Президент Петр Порошенко заявил, что согласно информации военной разведки, на территорию Украины возможно вторжение сил агрессора.