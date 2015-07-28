У Порошенко заявили, что руководителем ГУР Минобороны стал Валерий Кондратюк
14:21, 28 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко представил коллективу нового председателя Главного управления разведки Министерства обороны Валерия Кондратюка.
Ранее Валерий Кондратюк был начальником контрразведки СБУ / twitter.com/stsegolko
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
По его словам, президент в ГУР отметил, что "все действия военной разведки надо направить против российской агрессии".
Как сообщалось, ранее Валерий Кондратюк был начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
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Как сообщал УНИАН, 17 июля Президент Петр Порошенко заявил, что согласно информации военной разведки, на территорию Украины возможно вторжение сил агрессора.
Президент представив колективу нового голову Головного управління розвідки Валерія Кондратюка pic.twitter.com/6iUnIoHdWt
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 июля 2015
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