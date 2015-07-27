Чуркин заявил о намерении России проголосовать против создания трибунала по "Боингу"

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передает Русская служба Би-би-си.

При этом он выразил надежду, что представленный Малайзией проект резолюции вообще не будет поставлен на голосование.

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"У меня есть такая надежда, потому что я совершенно не вижу, что и как от этого выиграет", - отметил постпред России.

Ранее Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию крушения самолета MH17 в Украине в июле 2014 года. Россия с самого начала выступала против создания такого трибунала.