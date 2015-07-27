Чуркин заявил о намерении России проголосовать против создания трибунала по "Боингу"
20:34, 27 июля 2015Политика
6120 0
Россия проголосует против проекта резолюции Совета Безопасности ООН о создании международного трибунала по крушению MH17, внесенного ранее Малайзией.
REUTERS
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передает Русская служба Би-би-си.
При этом он выразил надежду, что представленный Малайзией проект резолюции вообще не будет поставлен на голосование.
Читайте такжеЕсли РФ будет блокировать создание трибунала по катастрофе МН17, на нее окажут давление - МИД
"У меня есть такая надежда, потому что я совершенно не вижу, что и как от этого выиграет", - отметил постпред России.
Ранее Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию крушения самолета MH17 в Украине в июле 2014 года. Россия с самого начала выступала против создания такого трибунала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter