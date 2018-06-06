Вехи недели. Скандальный Чернигов, партийные шалости и неожиданное назначение

Избрание нового парламентария восьмого созыва в Чернигове взамен ушедшего на губернаторские хлеба мало напоминало праздник демократии. Обе команды фаворитов избирательного процесса приложили немало усилий, дабы окончательное подведение итогов голосования проходило в суде. Пока не стоит проецировать события в областном центре на будущие выборы, но некоторые выводы и обществу, и политикам сделать необходимо – и в части законодательного обеспечения избирательного процесса, и в части чистоты процедуры волеизъявления.

Последняя предвыборная неделя в Чернигове по негативному резонансу для Украины может сравняться с недавней перестрелкой в Мукачево.

Тем временем действующие политические партии, давно работающие в командном разряде, продолжают искать себе место под солнцем с прицелом на будущие местные выборы. Правда, не все. Например, «Правый сектор», сменивший самоопределение с военно-политического движения на национально-освободительное, отказался от участия в местных выборах, но намерен провести референдум о недоверии власти. Его, к сожалению, будет проблематично провести по причине незаконности постановки вопроса, да и создать ревкомы в каждом районном центре соратникам Дмитрия Яроша вряд ли под силу. Сам «провиднык» не сумел реальными делами опровергнуть предположения об уменьшающемся влиянии на свою политическую силу.

Известные избыточным радикализмом соратники Олега Ляшко вступились за своего коллегу Андрея Лозового, которого генеральный прокурор Виктор Шокин намерен привлечь к уголовной ответственности. Почему шеф ГПУ рассказал об этих планах задолго до возобновления работы парламента в регулярном режиме – остается загадкой. Радикалы не только похозяйничали в приемной своего обидчика, но и устроили драку в Чернигове, причем Лозовой был среди активных участников инцидента «парламентарии против кандидатов в депутаты».

Олег Ляшко наотрез опроверг предположение Юрия Луценко о будущем выходе Радикальной партии из коалиции. Лидер фракции «БПП» признал, что парламентское большинство находится в системном кризисе, который уже осенью придется решать. Нужно заметить, что попытка дать новый импульс коалиции путем нового раунда разделения квот в исполнительной власти может оказаться провальной.

Кабинету Министров необходима кадровая инъекция свежей крови, но за счет профессионалов, а не хороших парней и девчат, располагающих правильными партийными рекомендациями.

Президент, похоже, быстрее понял необходимость расширить свою скамейку запасных и назначил новым главой Луганской гражданско-военной администрацию известного волонтера Георгия Туку. Тот многократно демонстрировал способность решать непростые задачи в экстремальных условиях, и новая работа позволит продолжить совершенствоваться в этом вопросе. Президенту же необходимо искать новых союзников в условиях продолжающегося давления Запада, заинтересованного в скорейшем замораживании конфликта на Донбассе и установления эфемерной стабильности на востоке Украины.

Автор: Евгений Магда