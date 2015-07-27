По состоянию на 6 утра уже обработано более 50% протоколов УИК
06:18, 27 июля 2015Политика
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По состоянию на 06:06 27 июля ЦИК обработала 50,60% протоколов участковых избирательных комиссий.
ЦИК обработала 50,60% бюллетеней участковых избирательных комиссий / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
За кандидата в народные депутаты от Блока Петра Порошенко Сергея Березенка проголосовало 36,94%, кандидата от "Укропа" Геннадия Корбана поддержали 14,99% избирателей.
Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.
В частности, согласно данным экзит-полла New Image Marketing Group, Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 33% голосов, а по результатам опроса центра SOCIS его оппонент Березенко набрал 31,4%.
По результатам экзит-пола организации «Доброчин», Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 22,8% голосов.
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