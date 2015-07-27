По состоянию на 6 утра уже обработано более 50% протоколов УИК

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

За кандидата в народные депутаты от Блока Петра Порошенко Сергея Березенка проголосовало 36,94%, кандидата от "Укропа" Геннадия Корбана поддержали 14,99% избирателей.

Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

В частности, согласно данным экзит-полла New Image Marketing Group, Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 33% голосов, а по результатам опроса центра SOCIS его оппонент Березенко набрал 31,4%.

По результатам экзит-пола организации «Доброчин», Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 22,8% голосов.