Конституционный суд рассмотрит изменения по децентрализации 27 июля

21:22, 24 июля 2015
Политика
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, заседание начнется в 10.00.

Конституция / ukrliter.com

Конституционный суд Украины в понедельник, 27 июля, начнет рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти требованиям статей 157 и 158 Основного Закона (письменное слушание).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, заседание начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о децентрализации власти.

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