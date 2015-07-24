Конституционный суд рассмотрит изменения по децентрализации 27 июля
21:22, 24 июля 2015Политика
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, заседание начнется в 10.00.
КС рассмотрит изменения в Конституцию по децентрализации уже в понедельник / ukrliter.com
Конституционный суд Украины в понедельник, 27 июля, начнет рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти требованиям статей 157 и 158 Основного Закона (письменное слушание).
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, заседание начнется в 10.00.
Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о децентрализации власти.
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