Бильдт: "Режим Милошевича тогда вел себя так же, как сегодня Кремль"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Он рассказал, как Запад решал конфликт между Сербией и Хорватией, и предположил, что такой же выход может быть предпринят и в Украине.

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"Если Россия всерьез намерена искать выход из конфликта, ей следует смириться с отправкой в регион международной миротворческой миссии, которая могла бы начать процесс реинтеграции Донбасса в Украину. У нас уже есть пример такого подхода. 20 лет назад международное сообщество вступило в финальную фазу обеспечения мира в Боснии. Но конфликты все еще продолжались в Хорватии и особенно на территории примыкающей к Сербии Восточной Славонии", - рассказал политик.

Он отметил, что тогда президент Сербии Слободан Милошевич, как и Владимир Путин сегодня, утверждал, что вопрос может быть решен только путем прямых переговоров между сепаратистами и правительством в Загребе.

"Потом он согласился на отправку в регион миссии ООН и миротворческих сил, перед которыми стояла задача демилитаризировать регион и вернуть его под контроль Хорватии после обеспечения гарантий безопасности для живущих там сербов. Не все проблемы Восточной Славонии были решены, но конфликт закончился", -отметил Карл Бильдт.

По его мнению, эта модель приемлема и для Донбасса. "Возникает лишь один вопрос: действительно ли Кремль говорит правду, утверждая, что признает суверенитет Украины над Донбассом и стремится к восстановлению нормальных отношений с Западом?", - спросил дипломат, выразив при этом сомнение.

Полный текст интервью Карла Бильдта читайте в выпуске журнала "Новое время" 24 июля.