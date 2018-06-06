Неуловимый Батя

Несмотря на то, что Украина еще в марте 2014 года обратилась в Интерпол с просьбой объявить в розыск своих бывших чиновников, которые позорно сбежали из страны вслед за своим предводителем, в списки разыскиваемых лиц часть из них, в том числе, Виктор Янукович, попали только в начале января 2015 года. Эту задержку в почти год украинские правоохранители объясняли бюрократическими процедурами Интерпола и необходимостью собрать полноценную доказательную базу совершенных беглецами преступлений.

Экономика без политики

Собственно, в карточке Виктора Федоровича на сайте Интерпола было сказано, что он разыскивается для судебного преследования и отбывания наказания, поскольку его обвиняют в присвоении, растрате и злоупотреблениях, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой. О преступлениях против Майдана речь, в данном случае, не шла, поскольку, как объясняли в украинском бюро Интерпола, это противоречило бы уставу организации. В частности, согласно документа, Интерпол не вмешивается в дела, которые носят политический, военный, расовый или религиозный характер.

«Дело в том, что Интерпол очень плохо воспринимает вещи, которые имеют определенный политический подтекст. Даже если за этим подтекстом скрываются прямые уголовные преступления, если нет четкого факта преступлений против человечности, если это напрямую не подтверждается, то Интерпол очень болезненно воспринимает эти представления», - рассказал политолог Тарас Чорновил.

По его словам, очевидно, украинская правоохранительная система не выполнила тех обязательств, которые имеет перед Интерполом, в предоставлении достаточной доказательной базы по делу Майдана. «Так как предоставить прямые, именно юридические документы, которые бы свидетельствовали, что Янукович лично причастен к расстрелам на Майдане, к преступлениям, которые привели к гибели людей, не удалось, был найден другой путь – экономические преступления», - отметил он.

По информации народного депутата из Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, Виктор Янукович был объявлен в розыск по делу «Укртелекома». «Ему инкриминировали нанесение ущерба бюджету в результате его инициативы осуществить строительство за государственный счет сети спецсвязи... Почему Януковича объявили в розыск по этому делу? Потому что за преступления против Майдана Интерпол отказывает в розыске…», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Неуловимый и безнаказанный

Каково же было удивление украинцев, когда 21 июля выяснилось, что международная организация уголовной полиции удалила из рубрики разыскиваемых файл с данными Виктора Януковича. Основанием для этого послужило ходатайство адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP, в которой адвокаты от имени беглого экс-президента Украины требовали исключить его из списка разыскиваемых лиц. В пресс-релизе компании, в частности, сообщалось, что в Интерполе засомневались в предоставленных украинскими правоохранительными органами данных, которые были основой для объявления Януковича в розыск. Поэтому 16 июля текущего года он был исключен из списка разыскиваемых Интерполом лиц, а доступ к материалам по этому делу заблокирован для всех стран-участниц Интерпола.

В Украинском бюро ведомства отметили, что Интерпол ограничил доступ к файлу о розыске бывшего президента Украины Виктора Януковича временно. «Доступ к информации относительно международного розыска Януковича в учетах Генерального секретариата Интерпола временно приостановлен Комиссией по контролю за файлами Интерпола», - подчеркнули в сообщении. Мол, рассмотрение дела беглого экс-президента запланировано на следующую сессию Комиссии в сентябре текущего года.

По мнению Тараса Чорновола, в данной ситуации Интерпол не мог поступить иначе. Поскольку по тем преступлениям, по которым Виктор Янукович был объявлен в международный розыск, Украина дала слабую доказательную базу: «По таким преступлениям Интерпол, как правило, принимает некоторые вещи авансом, достаточно быстро принимает решения по существующим доказательствам, но после того ожидает, что все нужные доказательства будут предоставлены. Грубо говоря, слабодоказательные факты экономических преступлений могут стать основанием для объявления в розыск, но ровно до тех пор, пока разыскиваемый не подаст ходатайство о снятии из списка разыскиваемых лиц. Что и произошло».

Действительно, по Виктору Януковичу в Украине нет ни одного завершенного уголовного дела и нет соответствующих решений судов. И здесь Украина попала в весьма неприятную ситуацию. Дело в том, что процедура заочного осуждения, которую Верховная Рада приняла в прошлом году специально для рассмотрения дел сбежавших из страны чиновников, может быть применена только в том случае, если подозреваемый находится в международном розыске. И украинские эксперты надеются, что Генеральная прокуратура до сентября сделает все, чтобы возобновить международный розыск экс-президента.

Так, по словам дипломата, главы правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, сегодня можно говорить не только об имиджевых потерях Украины. «Это очередное подтверждение неспособности правоохранительных органов Украины защищать интересы граждан и государства. Если за полтора года после революции достоинства они не смогли предоставить для Интерпола достаточно доказательств, то, к сожалению, мало оснований, что они смогут это сделать когда-нибудь в другое время. Более того, если наши правоохранительные органы не могут предоставить такие доказательства, то Украина никогда не вернет украденные у нее средства», - убежден он.

С таким мнением согласен и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который отмечает, что если беглого экс-президента не удастся осудить, поскольку он больше не находится в международном розыске, то Украина не сможет конфисковать его награбленное имущество.

Время исправлять ошибки

В свою очередь, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик надеется, что нынешнее решение Интерпола все же было техническим, а украинские правоохранители исправят ошибки и предоставят всю необходимую аргументацию и доказательную базу, чтобы восстановить позицию в международном розыске Интерпола экс-президента Януковича. «Это необходимо для того, чтобы этот человек никогда не получал западных виз и не мог перемещаться за пределами Российской Федерации. А также для того, чтобы в будущем осуществлять давление на Россию с требованием выдачи и задержания экс-президента», - отметил он.

По его мнению, винить Интерпол сегодня не в чем, поскольку, «если страна прибегает к манипуляциям и подтягивает политические обвинения под уголовные, то это представляется им сомнительным»: «Украина пошла по пути предоставления сомнительных материалов, которые, я не исключаю, содержат больше эмоций, чем доказательной базы».

В этой связи, если правоохранители не исправят своих ошибок в этом деле до сентября, Виталий Кулик считает необходимым уволить всех причастных к подготовке документов для подачи в Интерпол и привлечь их к ответственности. «Поскольку это будет означать, что наша правоохранительная система оказалась неэффективной. Потому что, если Интерпол определит предоставленные Украиной данные как незаслуживающие доверия, которые могут быть подвергнуты сомнениям, это будет означать, что работа была сделана правоохранителями непрофессионально, исполнители – некомпетентны, а правовая машина не работает», - рассказал эксперт.

В то же время, Тарас Чорновил предполагает, что есть еще одна вероятность возвращения Януковича в списки международных преступников, в случае, если «Интерпол по своим материалам проверит жалобу его адвокатов и посчитает ее необоснованной». Впрочем, в такое развитие событий верится с трудом.

В свою очередь, народный депутат от «Народного фронта», член парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения работы правоохранительных органов Антон Геращенко отмечает, что у сложившейся ситуации есть два пути развития: либо ГПУ докажет Интерполу обоснованность необходимости розыска Януковича и розыск будет продолжен, либо «суд Лиона (куда обратились адвокаты беглого экс-президента, – УНИАН) и Комиссия по контролю за файлами Интерпола решит, что доказательств по данному конкретному уголовному делу было недостаточно и снимет Януковича с розыска». «Это как раз то, на что рассчитывает Путин, Янукович и его адвокаты. Показать, что в Украине не могут по Януковичу даже документы по розыску нормально подготовить. Хочется верить, что следователи поработали на совесть, и, с учетом того, что принимать решение будет французский суд, решение будет законным», - отметил Геращенко.

Собственно, в ГПУ отмечают, что в письме Интерпола, которым Украину проинформировали о временном прекращении розыска Виктора Януковича, была «высказана просьба о предоставлении разъяснений положений законодательства Украины относительно специального досудебного расследования (in absentia)» и уточнения отдельных аспектов объявления его в розыск. «Запрашиваемая информация безотлагательно, в тот же день была направлена Генеральной прокуратурой Украины в адрес Генерального секретариата Интерпола», - говорится в сообщении ведомства.

Теперь остается ждать конца сентября. И, на всякий случай, сделать выводы: дела по бывшим чиновникам, в том числе, по Януковичу и его команде, нужно доводить до логического юридического завершения. Иначе дело Бати может стать только первой ласточкой.

Автор: Татьяна Урбанская, Константин Гончаров