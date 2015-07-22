Шокин уволил задержанного за наркоторговлю прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско.

"Что касается работника, который, вы знаете, задержан по подозрению сбыта наркотических средств, это работник прокуратуры Киевской области, то приказом генерального прокурора он уволен с занимаемой должности с лишением его классового чина", - отметил Залиско.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля генеральный прокурор Виктор Шокин сообщил, что задержан прокурор отдела прокуратуры Киевской области за наркоторговлю.

В свою очередь заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе на своей странице в соцсети отметил, что «вчера вечером сотрудниками нашей Генеральной инспекции совместно с СБУ во время сбыта части партии наркотиков (20 граммов вещества на сумму 8000 грн) были задержаны прокурор отдела прокуратуры Киевской области и его поставщик».

«Стоимость всей партии оценивается примерно в 50 тыс. грн. Удалось также найти местонахождение лаборатории, в которой изготовлялись и продавались наркотики. В ней были выявлены соответствующее оборудование и 3 ручные боевые гранаты», - добавил он.

По словам Сакварелидзе, на этот момент прокурор и его поставщик задержаны. Им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.