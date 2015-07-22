Россия не планирует вводить въезд по загранпаспортам для украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах ФМС к пресс-конференции главы ведомства Константина Ромодановского.

"Введение въезда по загранпаспортам для граждан Украины в настоящее время не планируется", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

26 ноября 2014 года в Федеральной миграционной службе РФ заявили, что после 1 января 2015 года граждане Украины смогут выезжать в Россию и граждане РФ - в Украину по внутренним паспортам, так как пока не пересмотрены соответствующие двухсторонние межправительственные соглашения.

Вместе с тем, с 1 марта 2015 года граждане РФ, согласно решению украинского правительства, имеют право въезжать в Украину исключительно по загранпаспортам.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим въезда в Украину для граждан РФ по загранпаспортам введен с целью безопасности.