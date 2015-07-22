Сегодня, 22 июля, президент Петр Порошенко посетит Луганскую область с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В среду, 22 июля, Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочую поездку в Луганскую область", - говорится в сообщении.

Детали рабочей поездки в Луганскую область пока не сообщаются.

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2014 года президент Петр Порошенко посетил Мариуполь с рабочим визитом. После анонсирования визита президента в Донецкую область начался обстрел блокпостов сил АТО.