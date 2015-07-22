Порошенко посетит Луганскую область

11:02, 22 июля 2015
Политика
926 0

Сегодня президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит с рабочим визитом Луганскую область.

Детали поездки не разглашаются / Фото УНИАН

Сегодня, 22 июля, президент Петр Порошенко посетит Луганскую область с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В среду, 22 июля, Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочую поездку в Луганскую область", - говорится в сообщении.

Детали рабочей поездки в Луганскую область пока не сообщаются.

Читайте такжеПорошенко едет в Мариуполь

Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2014 года президент Петр Порошенко посетил Мариуполь с рабочим визитом. После анонсирования визита президента в Донецкую область начался обстрел блокпостов сил АТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter