Посла Венгрии вызвали в МИД после заявлений о деятельности разведки в Киеве

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Как отмечается, послу была выражена обеспокоенность украинской стороны в связи с опубликованным на сайте парламента Венгрии протоколом заседания комитета по вопросам национальной безопасности.

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Согласно сообщению, была подчеркнута недопустимость осуществления венгерскими спецслужбами операций на территории Украины без согласования с украинскими партнерскими службами.

Вместе с тем в МИД выразили надежду, что украинско-венгерский диалог и в дальнейшем будет развиваться в духе взаимопонимания и добрососедства, которые традиционно присущи отношениям между двумя государствами.

Как сообщал УНИАН, министр Венгрии Янош Лазарь, который отвечает за гражданскую разведку, заявил, что агенты венгерской разведки активно работали в Киеве в течение последнего времени в связи с украинско-российским конфликтом.