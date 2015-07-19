Многомиллионное состояние Курченко обнаружили в банках Латвии

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

«В рамках работы нашего вновь созданного управления МВД по возврату активов. В сотрудничестве с государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования отмывания выведенных на оффшорные компании из Реал-банка и Брокбизнесбанка криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко С.В., которые были арестованы и по сей час - на счетах латвийских банков», - написал Аваков.

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По его словам, арестовано 80 миллионов долларов США, 177 тысяч евро и 1 миллион чешских крон.

«В настоящий момент вместе с латвийской полицией, вместе с Генпрокуратурой Украины - МВД Украины предпринимает необходимые процедурные шаги для завершения криминального процесса и обращения этих денег в пользу бюджета страны», - сообщил Аваков.