Порошенко подчеркнул необходимость преодоления коррупции на Чонгаре
15:46, 17 июля 2015Политика
1357 0
Президент Петр Порошенко подчеркнул необходимость преодоления коррупции в пункте пересечения границы Чонгар.
Порошенко подчеркнул необходимость борьбі с коррупцией / Фото УНИАН
Об этом Петр Порошенко заявил на совещании с правоохранительными органами в Кривом Роге.
Читайте такжеКонфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды – Порошенко
"К сожалению, пункт пересечения границы на Чонгаре стал символом коррупции ... Я даю поручение, чтобы включить в состав пограничников, работающих там (на Чонгаре), крымских татар, которые будут иметь соответствующую позицию, чтобы обеспечить борьбу с коррупцией в составе этих подразделений. СБУ - отправить сейчас усиленную киевскую группу, чтобы замониторила ситуацию по коррупции", - сказал президент.
Проблемы контрабанды обсуждали сегодня в Кривом Роге
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter