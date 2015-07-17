Порошенко подчеркнул необходимость преодоления коррупции на Чонгаре

Об этом Петр Порошенко заявил на совещании с правоохранительными органами в Кривом Роге.

Читайте такжеКонфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды – Порошенко

"К сожалению, пункт пересечения границы на Чонгаре стал символом коррупции ... Я даю поручение, чтобы включить в состав пограничников, работающих там (на Чонгаре), крымских татар, которые будут иметь соответствующую позицию, чтобы обеспечить борьбу с коррупцией в составе этих подразделений. СБУ - отправить сейчас усиленную киевскую группу, чтобы замониторила ситуацию по коррупции", - сказал президент.