Великобритания поможет Украине противодействовать российской информационной агрессии

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время визита в Великобританию достиг договоренности о сотрудничестве двух стран в противодействии российской информационной агрессии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом глава правительства сообщил на заседании Верховной Рады Украины.

Яценюк подчеркнул, что проблема гибридной войны, начатой Россией, «беспокоит Европейский Союз и весь цивилизованный мир».

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«Кроме военного наступления на Украину, еще один наступление и еще одно оружие - информационное. Пропаганда в стиле Геббельса - это сейчас один из основных типов оружия, которое распространяет Российская Федерация на территории всего мира», - сказал он.

«С нашими британскими партнерами мы меняем систему коммуникаций, как в Украине, так и за рубежом. Противостояние российской информационной агрессии - это то, чем мы будем заниматься с нашими британскими партнерами. Мы должны говорить правду и показывать эту правду на всех мировых каналах», - отметил Яценюк.