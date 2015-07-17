Великобритания поможет Украине противодействовать российской информационной агрессии

14:57, 17 июля 2015
Политика
1070 0

Яценюк заявил, что с британскими партнерами власти изменят систему коммуникаций, как в Украине, так и за рубежом.

REUTERS

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время визита в Великобританию достиг договоренности о сотрудничестве двух стран в противодействии российской информационной агрессии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом глава правительства сообщил на заседании Верховной Рады Украины.

Яценюк подчеркнул, что проблема гибридной войны, начатой Россией, «беспокоит Европейский Союз и весь цивилизованный мир».

Читайте такжеПравнучка Хрущева назвала советника Путина "главным пропагандистом режима" в России

«Кроме военного наступления на Украину, еще один наступление и еще одно оружие - информационное. Пропаганда в стиле Геббельса - это сейчас один из основных типов оружия, которое распространяет Российская Федерация на территории всего мира», - сказал он.

«С нашими британскими партнерами мы меняем систему коммуникаций, как в Украине, так и за рубежом. Противостояние российской информационной агрессии - это то, чем мы будем заниматься с нашими британскими партнерами. Мы должны говорить правду и показывать эту правду на всех мировых каналах», - отметил Яценюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter