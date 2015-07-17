США не ведут "торговлю странами" в международных отношениях - Нуланд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

Представителя Госдепартамента спросили о достижениях недавно соглашения с Ираном о снятии санкций в "обмен" на отказ от продолжения развития ядерной программы. Вопрос касался, соответствуют ли действительности сообщения о возможности существования определенной договоренности между США и Россией по обмену Ирана на Украину, и не отойдет в этом случае проблема оккупации Россией части территории Украины на периферию внешней политики США.

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"Я должна сказать, что именно вопрос мне кажется оскорбительным, поскольку Соединенные Штаты никогда не занимаются торговлей одного на другое в международных отношениях", - сказала Нуланд.

Говоря о попытке международного сообщества развязать вопрос иранской ядерной программы, Нуланд отметила, что Соединенные Штаты довольны сотрудничать вместе с партнерами Китаем, а также Россией в вопросах, касающихся Ирана. "Это не вопрос того, что Россия сделала какую-то услугу Соединенным Штатам или кому-то другому. Они сделали это в собственных интересах, и как вы знаете, вместе с тем для предотвращения получения ядерного оружия Ираном", - сказала Нуланд.

Помощник государственного секретаря США отметила, что позиция ее страны четкая, Соединенные Штаты требуют не только от Украины, а и от России действовать с ранее взятыми договоренностями в соответствии с Минскими соглашениями.

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"В них говорится о полном прекращении огня, об освобождении заложников, об отводе всех вооруженных сил и о восстановлении границ Украины", - отметила Нуланд.

Как сообщал УНИАН, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд отмечает необходимость сохранения единства демократических сил в Украине для продолжения процесса реформ.