ЦИК отменила регистрацию 36 кандидатов в нардепы в округе №205

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Рассмотрев заявление Радикальной партии, комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Дмитрия Блауша, выдвинутого этой партией.

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Также комиссия отменила регистрацию еще 35 самовыдвиженцев в связи с их заявлениями об отказе баллотироваться.

Таким образом, на сегодняшний день на промежуточных выборах народного депутата в округе № 205 баллотируется 91 кандидат.

С учетом отмены регистрации указанных кандидатов в народные депутаты ЦИК утвердила в новой редакции избирательный бюллетень на промежуточных выборах народного депутата для голосования в одномандатном избирательном округе № 205.

Также комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи от имени ЦИКосуществить передачу избирательных бюллетеней окружной избирательной комиссии № 205 на ее заседании, а работников этого предприятия – подписать протокол об их принятии.