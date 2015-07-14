Аваков призывает не развязывать "возню", которая ослабит Украину на потеху Москве

Об этом он написал в своем блоге на Украинской правде.

"Взрывы участковых во Львове, "вовремя" подлившие масла в огонь, информационные провокации и фальшивые вбросы – это все в одном ряду, в расчете на то, что мы, как последние идиоты, развяжем возню, ослабляющую Украину, на потеху Кремлю", - отметил министр.

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"Всем, кого пытаются втянуть в этот конфликт, стоит подумать о главном – и выйти из этого марева. Бандитам и казнокрадам – расследование и наказание, патриотам – почет. Иного не дано", - подытожил он.