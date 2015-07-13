Туск не позволил Меркель и Ципрасу покинуть переговоры по Греции

Инцидент произошел, когда канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас хотели покинуть саммит стран еврозоны в Брюсселе после 14 часов бесплодной переговоров.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Financial Times.

"Меркель и Ципрас не могли прийти к компромиссу и не видели причин для продолжения переговоров, что фактически означало выход Греции из еврозоны", - говорится в сообщении.

Покинуть саммит лидерам двух стран помешал президент Европейского совета Дональд Туск.

"Извините, но вы ни в коем случае не покинете эту комнату", - сказал Туск, когда Ципрас и Меркель уже направлялись к двери.

Читайте такжеЕвросаммит дает Греции последний шанс

Камнем преткновения на переговорах стал размер и задачи приватизационного фонда. Меркель хотела, чтобы 50 млрд евро от продаж активов шли на погашение задолженности.

Ципрас назвал национальным унижением уступить контроль над активами на сумму почти в треть греческого национального дохода. Он предложил создать меньший фонд, доходы от которого будут реинвестировать в Греции.

Как известно, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

Читайте такжеИсторическое соглашение между Грецией и ЕС: на что согласились Афины

Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.