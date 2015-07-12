Возле украинской границы расположено рекордное количество вооруженных сил РФ - Порошенко
22:02, 12 июля 2015Война
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет о наличии информации, что возле украинской границы расположено рекордное количество вооруженных сил Российской федерации.
Порошенко сообщил о рекордном количестве ВС РФ у границ Украины / Фото УНИАН
Об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу «1+1».
«У нас есть информация о том, что возле украинских границ расположено рекордное количество вооруженных сил Российской Федерации. Причем мы имеем это не только из собственных разведывательных источников, мы имеем подтверждение и по линии НАТО, и по линии США, и по линии стран ЕС. Мы имеем информацию о возможных основных направлениях ударов, регулярно проводим командно-штабные учения... Мы защитим страну, мы сегодня имеем совершенно другую армию, чем год назад”, - подчеркнул глава государства.
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