Порошенко объяснил, почему хочет подписать закон о полиции в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

"Я надеюсь, что в ближайшее время я подпишу закон о полиции, принятый Верховной Радой Украины", - сказал президент.

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"Для того, чтобы не допустить тех случаев... когда одновременно действуют милиция и полиция, а еще, не дай Господь, начнется противостояние силовиков, определить конечный срок - за 2-3 месяца все должны перейти на полицейскую систему организации правоохранительных органов, не только патрульные, а все, начиная от районного следователя", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля приняла Закон "О Национальной полиции" (№2822).

Документ определяет правовые основы организации и деятельности Национальной полиции и статусе полицейских.