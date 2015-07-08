ПА ОБСЕ: Россия должна освободить незаконно удерживаемых украинцев

В документе, принятом на заседании комитета 7 июля, говорится, что ПА ОБСЕ «решительно осуждает похищение украинских граждан с территории Украины, в том числе члена парламента Надежды Савченко, кинорежиссера Олега Сенцова и других лиц, их незаконное перемещение через украинско-российскую государственную границу и последующее задержание в Российской Федерации», сообщает Голос Америки.

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Члены комитета ОБСЕ, занимающегося правами человека и вопросами демократии, выразили «сожаление в связи с тем, что, удерживая в тюрьме Надю Савченко, Российская Федерация продолжает игнорировать свои юридические обязательства по Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы» (Надежда Савченко с января этого года является членом делегации Украины в ПАСЕ).

Парламентарии из стран ОБСЕ подчеркнули «неприемлемость попыток возбудить новые уголовные дела против Нади Савченко и других украинских граждан, которые незаконно задерживаются в Российской Федерации».

Также во вторник перед залом «Финляндия» в Хельсинки, где проходит сессия ПА ОБСЕ, прошел пикет украинских активистов с требованиями освобождения Надежды Савченко и прекращения российской агрессии против Украины.

Между тем, Следственный комитет России во вторник заявил о том, что он переквалифицировал состав обвинения Надежды Савченко на более тяжкий. Теперь ей вменяется в вину «непосредственное убийство двух российских журналистов в Донбассе, а не пособничество в этом преступлении».

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил журналистам, что это ведомство завершило расследование и направило уголовное дело против украинской военнослужащей и депутата парламента Украины в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Маркин также утверждал, что Надежда Савченко «добровольно перешла без документов российско-украинскую границу и была задержана», после чего «начался процесс расследования, который с самого начала попал под мощный прессинг украинских и европейских правозащитников».

Члены ПА ОБСЕ из нескольких делегаций заявили «Голосу Америки», что считают подобные заявления представителя Следственного комитета России абсурдными. В частности, украинские парламентарии напомнили, что первое видео с захваченной пророссийскими сепаратистами Надеждой Савченко появилось в сети Интернет до того, как стало известно, что она находится на территории России, и было снято на территории восточной Украины.