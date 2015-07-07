Фракция БПП инициирует внеочередное заседание Рады 9 июля

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

«Наша фракция выступила с инициативой созвать в ближайший четверг внеочередное заседание. На минувшей неделе мы не успели рассмотреть законопроект «О местных выборах», а есть позиция Центральной избирательной комиссии: если это не будет сделано срочно, то ЦИК не успеет сделать определенный ряд вещей, которые необходимо выполнить с точки зрения законодательства. Это, в частности, обучение работников участковых и территориальных избирательных комиссий новому законодательству», - подчеркнул Кононенко.

Он отметил, что законопроект готов к рассмотрению, к нему подано более 400 поправок. «Со своими позициями определились большинство фракций коалиции. Мы считаем, что в четверг этот закон можно рассмотреть, и уделить ему столько времени, сколько будет нужно», - заявил Кононенко.

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По его словам, среди вопросов повестки дня внеочередного заседания могут быть и правительственные законопроекты, которые ВР не успела рассмотреть на предыдущей пленарной неделе. В частности, проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка» (№ 2045а) и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере коммунальных услуг (№2029а). «Этот пакет законопроектов мы также просим рассмотреть на внеочередном заседании», - сказал народный депутат.

По словам Кононенко, народные депутаты также намерены переголосовать за принятие проекта закона «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте» (№1558-1).

Как сообщал УНИАН, для созыва внеочередного заседания необходимо собрать 150 подписей народных депутатов.