"Народный фронт" наконец получил главу

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Валерий Лунченко, сообщает "Украинская правда".

"Только что избрали нового главу фракции "Народный Фронт". Все единогласно поддержали Максима Бурбака", - написал он.

Только избрали нового главу фракции "Народный Фронт". Все единогласно поддержали Максима Максим Бурбак Posted by Валерий Лунченко on 3 Июль 2015 г.

Известно, что фракция НФ не имела главы. Был только первый заместитель Андрей Тетерук и шесть заместителей. Бурбака был заместителем председателя фракции "Народный фронт".

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В свою очередь депутат Антон Геращенко отметил, что Тетерук остается первым заместителем председателя фракции.

"Ранее руководство фракцией осуществлялось сопредседателями Андреем Тетеруком и Викторией Сюмар", - добавил Геращенко.