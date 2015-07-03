"Народный фронт" наконец получил главу
Председателем фракции Арсения Яценюка "Народный Фронт" в Верховной Раде стал депутат Максим Бурбак.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Валерий Лунченко, сообщает "Украинская правда".
"Только что избрали нового главу фракции "Народный Фронт". Все единогласно поддержали Максима Бурбака", - написал он.
Только избрали нового главу фракции "Народный Фронт". Все единогласно поддержали Максима Максим БурбакPosted by Валерий Лунченко on 3 Июль 2015 г.
Известно, что фракция НФ не имела главы. Был только первый заместитель Андрей Тетерук и шесть заместителей. Бурбака был заместителем председателя фракции "Народный фронт".
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В свою очередь депутат Антон Геращенко отметил, что Тетерук остается первым заместителем председателя фракции.
"Ранее руководство фракцией осуществлялось сопредседателями Андреем Тетеруком и Викторией Сюмар", - добавил Геращенко.