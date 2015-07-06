В Раде предлагают лишить государственных наград лиц, причастных к агрессии РФ

Авторами законопроекта являются народные депутаты Юрий Луценко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов (все из фракции партии «Блок Петра Порошенко»).

В настоящее время текста законопроекта на сайте парламента нет.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе БПП, Герасимов заявил, что «цель проекта закона - лишение государственных наград Украины и других знаков отличия лиц, причастных к агрессии Российской Федерации». Он отметил, что у таких лиц нет никакого морального права иметь соответствующие государственные награды и знаки отличия, тем самым дискредитируя значимость и исключительность этих наград и знаков отличия.

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Герасимов подчеркнул, что «в условиях агрессии, проводимой против Украины, ситуация, когда лица, причастные к агрессии, развязанной Российской Федерацией против Украины, или лица, которые своими действиями создали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, сохраняют за собой государственные награды или другие формы отличия, недопустима».

В сообщении отмечается, что принятие проекта закона будет способствовать надлежащей имплементации Закона «О санкциях», позволит ускорить, активизировать и систематизировать процесс лишения лиц, причастных к российской агрессии, государственных наград Украины и других знаков отличия.