В Москве проходит пикет против российского вторжения в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 25 активистов движения «Солидарность», несмотря на дождь, вышли к метро «Добрынинская».

Читайте такжеРоссия сравнила акции протеста в Армении с украинским МайданомКак отметил в интервью УНИАН гражданский активист Марк Гальперин, агитация против войны очень важна и с помощью пикетов нужно доносить правду россиянам.

"Что касается агрессивно настроенных граждан - в какой-то мере это нормально, потому что мозги людей зомбированы телеящиком, где показывают только одну точку зрения", - сказал Гальперин.

При этом он подчеркнул, что опасения вызывает только поддерживаемые государством сторонники власти, например, движение НОД депутата Госдумы Евгения Федорова, которых прикрывает полиция.

"Если они нападают, то в лучшем случае через три часа их отпускают, иногда полиция не вмешивается. Что касается обычных граждан - толкаются, но жесткой силы не применяют", - сказал он.

Участники антивоенного пикета держат в руках плакаты: "Свободу Надежде Савченко", "Мариуполь - это Украина", "С войной надо заканчивать", "Агрессия против Украины, кризис в России - Путина в отставку!".

Часть участников держат в руках государственные флаги Украины и РФ.

Некоторые участники акции держат плакаты с цитатами Бориса Немцова:

"Похороны псковских десантников, погибших на полях сражения Луганской области не оставляют никаких сомнений в том, что на востоке Украины воюют регулярные российские войска"; "Операция по захвату Крыма началась, когда Янукович еще был в Киеве"; "Я не хочу, чтобы погибали люди. Не хочу, чтобы погибали русские, не хочу, чтобы погибали украинцы"; "Я считаю преступлением, просто самым настоящим преступлением войну против Украины" и другие.

Многие прохожие ведут себя очень агрессивно, называют собравшихся "фашистами и бандеравцами", которые хотят в России открыть "второй фронт".

Как отмечают организаторы акции, ее главная задача информировать граждан РФ о вытекающих социально-экономических и политических последствиях войны с Украиной для самой России.

На месте пикета дежурят полицейские. Пикет походит с 14.00 до 15.00 по киевскому времени.

Движение «Солидарность» регулярно проводит такие пикеты уже более года – с весны 2014 года.