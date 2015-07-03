Рада закрыла сегодняшнее заседание, не рассмотрев ни одного законопроекта
Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что следующее заседание состоится во вторник, 14 июля.
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Перед этим в сессионном зале произошла перепалка между народным депутатом от “Блока Петра Порошенко” Светланой Залищук и народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Залищук выразила возмущение, по ее словам, некоторыми нетолерантными высказываниями.
Депутаты не рассмотрели ни одного законопроекта. Они пытались рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о Национальной гвардии с предложениями президента Украины, но на голосование он не ставился, поскольку в сессионном зале не было необходимого для результативного голосования количества депутатов.
Напомним, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман и президент Европейского парламента Мартин Шульц подписали Меморандум о взаимопонимании между ВР и Европарламентом об общих рамках парламентской поддержки и повышении институциональной способности.