Рада закрыла сегодняшнее заседание, не рассмотрев ни одного законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что следующее заседание состоится во вторник, 14 июля.

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Перед этим в сессионном зале произошла перепалка между народным депутатом от “Блока Петра Порошенко” Светланой Залищук и народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Залищук выразила возмущение, по ее словам, некоторыми нетолерантными высказываниями.

Депутаты не рассмотрели ни одного законопроекта. Они пытались рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о Национальной гвардии с предложениями президента Украины, но на голосование он не ставился, поскольку в сессионном зале не было необходимого для результативного голосования количества депутатов.

Напомним, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман и президент Европейского парламента Мартин Шульц подписали Меморандум о взаимопонимании между ВР и Европарламентом об общих рамках парламентской поддержки и повышении институциональной способности.