Рада подписала Меморандум о взаимопонимании с Европарламентом

Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман после церемонии подписания отметил, что документ "очень четко определяет фактическую реформу украинского парламента, в поддержку этой реформы относительно институционной способности, открытости".

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При этом он добавил, что "уже в сентябре состоится визит миссии, которая определит дорожную карту проведения реформы по повышению институциональной способности украинского парламента".

По словам Гройсмана, очень важно, чтобы "эту миссию в Украине возглавил авторитетный человек, и я благодарен, что такой личностью стал господин Пэт Кокс".

Гройсман также сообщил, что для качественного взаимодействия с этой миссией "будет работать специальная группа, которая будет создана в Верховной Раде Украины". При этом он добавил, что лично будет координировать эту работу.

В свою очередь, Шульц отметил, что это его первый визит в Украину "после моего переизбрания на пост президента Европарламента".

По его словам, "этот визит подчеркивает наше стремление поддерживать Украину во всех реформах, во всех ее действиях".

Шульц сообщил, что работа над меморандумом была "очень быстрой и эффективной".

Он подчеркнул, что "очень рад, что многие вопросы будет регулировать и координировать мой коллега в прошлом - господин Кокс".

Он напомнил, что Кокс вместе с Александром Квасьневским работали в Украине еще до Вильнюсского саммита, и "они очень хорошо знают Украину".