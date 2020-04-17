Нардеп Ткаченко о КПП на въездах в Киев: показательная видимость работы (фото)

Депутат раскритиковал киевскую власть за неэффективные решения.

Народный депутат Украины Александр Ткаченко пришел к выводу, что последние меры по измерению температуры на въездах в Киев введены для того, чтобы показательно создать видимость работы.

Читайте такжеКопы дежурят на десяти блокпостах при въезде в Киев (фоторепортаж)Свое мнение по этому поводу он написал на странице в Facebook.

По его словам, распоряжения о создании КПП и обязательного измерения температуры на въездах в столицу были приняты еще в конце марта, но особенно не выполнялись.

«Теперь, через 22 дня нам внезапно сообщают, что на въезде в Киев будут обязательно измерять температуру. Почему сейчас? Почему тогда, когда страны Европы отказываются от температурного скрининга, как неэффективного, и исследования это подтверждают?» – отметил он.

Впрочем, как отметил Ткаченко, он решил собственными глазами посмотреть, как это работает в Киеве.

«Движение разрешено по одной полосе. Из всех машин, которые я видел до нас и за нами, – проверили две. Однако, некоторые такие, что через стекло было видно больше трех человек в салоне – были пропущены без всяких осмотров. В том числе и микроавтобусы. В чем смысл этой операции – не понятно. Да и вообще: как нужно проверять машину, чтобы увидеть такие симптомы как «кашель, одышка, усталость» в отличие от просто «симптомов ОРВИ»?» – задался он вопросом.

При этом депутат напомнил о журналистских расследованиях, которые доказали, что термометры откалиброваны недостаточно корректно и, в большинстве случаев, показывают заниженную температуру.

«Также пропускают выборочно – с температурой 37,2 могут пропустить, а могут – отправить на самоизоляцию. Не говоря уже о том, что инфракрасные термометры измеряют поверхностную температуру тела, а не внутреннюю. То есть, те или иные показатели при скрининге не могут констатировать наличие какой-либо болезни у человека. А мы уже знаем, что разница в полградуса (37,5 vs 38) приведет к радикально различным сценариямев», – отметил депутат.

«Напрашивается вывод, что все эти меры введены для того, чтобы показательно создать видимость работы для промокампании о «не шастать». Несмотря на огромный ресурс, который задействован для осуществления этого ограничения, эффективность от него в реальной борьбе с распространением пандемии вряд ли кто-то сможет проследить. А еще хочется спросить у городской власти, неужели они не смогли найти более рационального способа тратить снова и снова деньги самих киевлян?» – подытожил Александр Ткаченко.

Ранее УНИАН сообщал, как на въездах в Киев из-за новых КПП образуются пробки.