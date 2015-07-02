Рада провалила принятие закона о муниципальной страже

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении проголосовали только 163 народных депутата из 293, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты много раз не могли вернуться к рассмотрению этого вопроса, а затем снова не поддержали его во время "сигнального" голосования.

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Законопроектом предусмотрено, что муниципальная стража – это исполнительный орган в системе местного самоуправления, который создается в порядке, определенном этим законом, с целью обеспечения охраны публичного порядка, законности, прав, свобод и законных интересов граждан на территории, находящейся под юрисдикцией советов города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, городов Киева, Севастополя, а также юрисдикцией сельского, поселкового, городского совета территориальной громады, созданной в результате добровольного объединения, и содержится за счет средств соответствующего местного бюджета.

Основными задачами муниципальной стражи являются, в частности, обеспечение охраны публичного порядка; профилактика правонарушений; информирование органов и подразделений полиции о выявленных уголовных правонарушениях; исполнение отдельных административных взысканий; охрана имущества, находящегося в коммунальной собственности.

Согласно проекту закона, муниципальная стража создается по решению совета города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, городов Киева и Севастополя, а также по решению сельского, поселкового, городского совета территориальной громады, созданной в результате добровольного объединения.

Эти же органы власти определяют структуру и штатную численность стражи. В то же время в составе стражи должно быть не более 10 служащих на 10 тыс. лиц, которые постоянно проживают на территории юрисдикции соответствующего местного совета.

Решение о ликвидации муниципальной стражи может быть принято из-за невозможности ее содержания за счет средств местного бюджета; ненадлежащего выполнения стражей своих полномочий.

Муниципальная стража и ее подразделения не входят в структуру территориальных органов полиции.

В состав муниципальной стражи входят: руководитель, заместитель руководителя и служащие муниципальной стражи. Руководитель муниципальной стражи в конце каждого календарного года подает в соответствующий совет ежегодный отчет о деятельности муниципальной стражи.

Также предлагается установить, что для обеспечения выполнения задач, возложенных этим законом на муниципальную стражу, ее служащие уполномочены применять: физическую силу; специальные средства: резиновые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия; специальные маркировочные и окрашивающие средства, служебных собак и служебных лошадей.

Закон в случае принятия должен вступить в силу с 1 января 2016 года.