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Генсек ООН приветствовал обмен пленными на Донбассе

07:26, 17 апреля 2020
Политика
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Антониу Гутерриш / REUTERS

Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее (16 апреля – ред.) взаимное освобождение и обмен пленными, связанное с конфликтом на востоке Украины", − говорится в заявлении.

По словам Дюжаррика, Гутерриш надеется, что "эта важная гуманитарная акция в преддверии православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к дальнейшему прогрессу, включая постоянное прекращение огня, в соответствии с его глобальным призывом, а также к дальнейшему разведению сил и беспрепятственному гуманитарному доступу через линию соприкосновения".

Также генсек ООН призвал все стороны принять дальнейшие меры в этом духе в рамках текущих мирных усилий, предпринимаемых нормандской четверкой, контактной группой, ОБСЕ и другими в целях обеспечения прогресса в осуществлении минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

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