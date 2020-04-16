Продолжаются переговоры по освобождению украинцев в Крыму и России - ОП

В Офисе президента указывают, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.

Продолжаются переговоры по освобождению незаконно удерживаемых украинцев во временно окованном Крыму и Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России", - говорится в сообщении.

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В Офисе президента указывают, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.

Также отмечается, что, несмотря на распространение коронавируса и начало глобального экономического кризиса, президент Украины Владимир Зеленский продолжает работу над достижением мира на Донбассе, возвращением людей и территорий на условиях Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.